"Хто готовий заплатити 6 мільйонів за Піхальонка? За моєю інформацією, це буде бразильський Палмейрас.

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Наскільки я знаю, Олександр був запропонований Палмейрасу і він є у них в лонг-листі.

Піхальонок є гравцем дуже специфічного профайлу і його треба вміти використовувати. Йовічевіч, Кучер і Максимов з цим справлялись. Але кожен новий тренер – це може бути лотерея. Тому 6 мільйонів за Піхальонка не дасть ніхто. Палмейрас, як виключення", – сказав консультант з трансферів Олег Авдиш у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Піхальонок перейшов в СК Дніпро-1 з Шахтаря у липні 2021 року за 700 тисяч євро. Його контракт з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він у 23 матчах забив 4 голи і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро. Раніше про інтерес до гравця заявляло Полісся і Жирона.

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