КАН: Сенегал розбив Гамбію – з трансляцією матчу по всьому світу стався конфуз
Трансляція матчу першого туру Кубка Африки між збірними Сенегалу та Гамбії обірвалася в середині першого тайму.
КАН, 1-й тур
Сенегал – Гамбія – 3:0
Голи: Гуйє, 4, Камара, 52, 86
Якби збірна Сенегалу забила свої м'ячі в середині першого тайму, вболівальники по всьому світу не змогли б ними насолодитися. Річ у тім, що через погану погоду в Абіджані сталося вимкнення супутника, тому трансляція гри тимчасово перервалася. Саме в цьому місті розташований центр мовлення КАН. Трансляцію вдалося відновити лише на початку другого тайму, інформує L'Equipe.
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У матчі між Давидом і Голіафом сенсації не сталося – фаворит легко розправився з аутсайдером, забивши йому три м'ячі. Пап Гуйє відкрив рахунок, а півзахисник Метца Ламіне Камара оформив дубль. Що цікаво, всі три асиати оформили різні гравці – Садьйо Мане, Ісмаїла Сарр і хавбек Марселя Іліман Ндіайє.
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