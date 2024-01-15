КАН, 1-й тур

Сенегал – Гамбія – 3:0

Голи: Гуйє, 4, Камара, 52, 86

Якби збірна Сенегалу забила свої м'ячі в середині першого тайму, вболівальники по всьому світу не змогли б ними насолодитися. Річ у тім, що через погану погоду в Абіджані сталося вимкнення супутника, тому трансляція гри тимчасово перервалася. Саме в цьому місті розташований центр мовлення КАН. Трансляцію вдалося відновити лише на початку другого тайму, інформує L'Equipe.

Тренер африканської збірної став жертвою нападу з боку фаната після фіаско на КАН

У матчі між Давидом і Голіафом сенсації не сталося – фаворит легко розправився з аутсайдером, забивши йому три м'ячі. Пап Гуйє відкрив рахунок, а півзахисник Метца Ламіне Камара оформив дубль. Що цікаво, всі три асиати оформили різні гравці – Садьйо Мане, Ісмаїла Сарр і хавбек Марселя Іліман Ндіайє.

Салах мріє про помсту Мане, різка заява півфіналіста ЧС-2022, авантюрний представник УПЛ – прев'ю Кубка Африки