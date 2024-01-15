ФІФА на церемонії The Best FIFA Football Awards 2023 оголосила символічну команду 2023 року.

Перше, що впадає в очі – чудернацька схема 3-3-4. Атакувальну суперчетвірку склали Ліонель Мессі, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе та Вінісіус.

Ребров і Ярмоленко допомогли Гвардіолі перемогти у званні "Тренер року"

Місце у воротах дісталось конкуренту Луніна в Реалі – Тібо Куртуа. Захист склали захисники Манчестер Сіті – Кайл Вокер, Джон Стоунз та Рубен Діаш. У півзахисті також більшість гравців "містян" – до Бернарду Сілви та Кевіна де Брюйне приєднався Джуд Беллінгем.

Додамо, що найкращим головним тренером минулого року обрали також наставника Ман Сіті – Хосепа Гвардіолу.

"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд