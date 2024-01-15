Центральний захисник Мирослав Мазур продовжить кар'єру у Жальгірісі, повідомляє офіційний сайт литовського клубу.

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Про терміни та умови не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує, що 25-річний оборонець підписав з прибалтами угоду до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Мазур – вихованець Динамо, де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. Встиг пограти за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу, молдовський Сфинтул Георге, польску Ягеллонію та шведський Умео. Останнім його клубом був Естерсунд, за який він виступав з березня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 275 тисяч євро.

До слова, за підсумками минулого сезону Жальгіріс посів у турнірній таблиці чемпіонату Литви другу сходинку і здобув право виступати у Лізі конференцій.

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