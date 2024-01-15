У голосуванні за звання "Воротар року" Едерсон випередив Тібо Куртуа і Яссіна Буну.

Воротар Манчестер Сіті був визнаний найкращим воротарем 2023 року за версією ФІФА. Він набрав у голосуванні 23 бали, випередивши голкіпера Реала Тібо Куртуа (20) і воротаря Севільї/Аль-Хіляля Яссіна Буну (16).

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Офіційний сайт ФІФА розкрив голоси капітанів і тренерів національних збірних. Думки Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка розділилися: тренер віддав перше місце Тібо Куртуа, а вінгер Динамо проголосував за Марка-Андре тер Штегена. Ярмоленко поставив Едерсона на друге місце, а Буну – на третє. Ребров також віддав бразильцеві другу сходинку, а на третю поставив тер Штегена.

Представник медіа від України – журналіст Валерій Новобранець – проголосував за Едерсона, Куртуа і тер Штегена.

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