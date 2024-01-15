"Я радий оголосити про своє призначення на посаду шеф-скаута в Кардіфф Сіті. З нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок в успіх цього чудового клубу", – повідомив Федченков на своїй сторінці у Facebook.

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27-річний фахівець раніше працював у скаутинговій службі Шахтаря. Пізніше разом із Жозе Боту перебрався до грецького ПАОКа.

Саме ПАОК був останнім клубом Федченкова, з якого українець пішов наприкінці минулого сезону. До слова, Кардіфф (клуб з Уельсу, але виступає в англійському чемпіонаті) посідає 13 місце в Чемпіоншипі.

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