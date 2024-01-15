У голосуванні за звання "Тренер року" Пеп Гвардіола випередив Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі.

Гвардіола набрав 28 балів, Лучано Спаллетті – 18, а Сімоне Індзагі – 11. Саме ці тренери змагалися за звання "Найкращий тренер року". Гвардіола був номінований як тренер Манчестер Сіті, який оформив требл минулого сезону. Спаллетті був номінований за те, що привів Наполі до чемпіонського титулу, а Індзагі – за вихід з Інтером у фінал Ліги чемпіонів.

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Офіційний сайт ФІФА розкрив голоси капітанів і тренерів національних збірних. Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко одноголосно проголосували за Гвардіолу. На друге місце вінгер Динамо поставив Індзагі, на третє – наставника Барселони Хаві. Ребров поставив на друге місце Спаллетті, на третє – Індзагі.

Представник медіа від України – журналіст Валерій Новобранець – проголосував за Гвардіолу, Спаллетті та Хаві.

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