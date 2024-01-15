Вінгер Реала Вінісіус також залишився вражений грою Андрія Луніна у Суперкубку Іспанії, в якому мадридці розбили Барселону.

Лунін класно відіграв у фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони, врятувавши Реал від пропущеного гола в кількох непростих ситуаціях.

Капітан Реала розцілував Луніна після перемоги над Барселоною в Суперкубку Іспанії – відео зіркових обіймів

Звісно, такий виступ українця вразив не лише уболівальників, але й партнерів по команді. Так, Вінісіус лаконічно оцінив гру воротаря: "Браво, Лунін, браво!"

До слова, для Андрія це другий Суперкубок та сьомий трофей у складі Реалі (раніше він вигравав: чемпіонат Іспанії 2021/22, Кубок Іспанії 2022/23, Суперкубок Іспанії 2021/22, Лігу чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 і клубний чемпіонат світу-2022).

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів (ще у 5 зустрічах відстояв "на нуль").

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик