У понеділок, 15 січня, відбулася церемонія ФІФА The Best – захід для вшанування найкращих гравців, тренерів і подій світового футболу. Премія Пушкаша, яку вручають автору найвидовищнішого гола минулого року, дісталася Гільєрме Мадрузі, хавбеку Куяби.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2022 року виграв футболіст без ноги

Свій гол бісіклетою з дальньої дистанції Мадруга забив за Ботафого в матчі бразильської Серії В проти Новорізонтіно. "Після гри я ще раз подивився відео гола і тільки тоді зрозумів, що створив. Ми з братом подивилися один на одного, і я запитав: "Бро, я й справді це зробив?"

"Сьогодні унікальний день у моєму житті. Він, безумовно, увійде в історію і залишиться в пам'яті всіх, хто стежив за мною з самого початку моєї кар'єри. Я присвячую нагороду своїй родині", – зазначив 23-річний футболіст на церемонії нагородження.