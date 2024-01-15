Нагорода "Гравець року"-2023 від ФІФА дісталась Ліонелю Мессі (Інтер Маямі, Аргентина). Головними конкурентами аргентинця стали Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) та Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті, Норвегія).

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Втім, не обійшлось без курйозу – на церемонію нагородження FIFA The Best-2023 не прибули ані Мессі, ані Холанд, ані Мбаппе, тож трофей ніхто не забрав. Цікаво, що у твіттері ФІФА не з'явилось посту про перемогу аргентинця.

Додамо, що Ліонель здобув нагороду найкращому гравцю за версією ФІФА вже 8-й раз – стільки ж разів він вигравав "Золотий м'яч".

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