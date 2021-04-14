Півзахисник "джмелів" Джуд Беллінгем відкрив рахунок на 15 хвилині зустрічі.

Борусія Д – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко в бою

Ерлінг Холанд обробив м'яч у карному майданчику Ман Сіті та віддав пас під удар Дауда. Постріл Махмуда заблокували, але Беллінгем підтримав атаку другим темпом. 17-річний талант ефектно закрутив м'яч у дев'ятку – дотик Едерсона лише додав моменту краси.

Додамо, що рахунок 1:0 виводить до наступного раунду саме Борусію Дортмунд.

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