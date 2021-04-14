Ліверпуль безславно згорів у мадридській зустрічі проти Реала, пропустивши три голи, однак команді вдалося забити виїзний гол. Таким чином, у домашньому матчі для прориву в півфінал ЛЧ достатньо було виграти з рахунком 2:0 – завдання виглядало не таким і страшним. Щоправда, мерсисайдці проходили у наступний раунд, програвши першу гру з різницею у два м'ячі, лише у двох випадках з тринадцяти.

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Юрген Клопп вирішив не повторювати старих помилок зі складом, воз'єднавши у основі класичне атакувальне тріо – Жота, попри гол у Іспанії, залишився в запасі. На банці компанію Діогу склали Кейта та Алькантара, які провалилися тиждень тому – трійку в центрі склали Фабінью, Вейналдум і Мілнер. Зінедін Зідан, у порівнянні з першим матчем, зробив всього одну заміну – травмованого Васкеса на правому фланзі замінив Вальверде.

Мерсисайдці дуже агресивно стартували, ледь не відкривши рахунок з перших хвилин. Вже на 2-й Мане скинув закидання від Кабака під удар Салаху з меж штрафного – Мохамед опинився прямо перед Куртуа й пробив низом, однак Тібо парирував ногою. На 11-й же Мілнер спробував закрутити м'яч у праву дев'ятку метрів з 22-х, але голкіпер у карколомному стрибку врятував Реал. Між цими епізодами розташувалося кілька прострілів та два провальних кутових Ліверпуля, на які Реал відповів заблокованими дальніми пострілами у виконанні Крооса та Модріча.

В середині першого тайму мадридці вирівняли хід зустрічі, хоча ініціатива залишалася за господарями. Підопічні Зінедіна Зідана часто не встигали у мікроепізодах і виглядали занадто шаблонно у атакувальній роботі. До перерви вони провели всього один момент – але який! На 20-й хвилині Бензема пройшов лівим флангом на край штрафного, кілька разів ефектно хитнувши Філіппса та Кабака, та прострілив – м'яч рикошетом від Озана влетів у ближню стійку! В атаці другим темпом Вінісіус пробивав метрів з 22-х, однак Аліссон спокійно спіймав "круглого". На цьому гострота з боку Реала завершилась.

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Ліверпуль, однак, довгий час не ставив перед мадридцями серйозних завдань, тож візуально "вершкові" трималися рівно. Лише наприкінці першого тайму "червоним" вдалося притиснути суперника: так, на 41-й хвилині Вейналдум красиво розвернувся навколо Крооса й віддав передачу на лівий кут штрафного Мане, а той викотив пас під удар Салаху – Мохамед метрів з десяти спробував пробити другим дотиком у дальню дев'ятку, але вийшло дуже неточно! За хвилину Вейналдум отримав можливість вистрілити з близької відстані – вище воріт! Крім того, у компенсований час Мане впав біля воріт Куртуа, намагаючись зачепитись за закидання з глибини, однак пенальті там не було.

На перерву команди відправились за нулів на табло. За другий тайм Ліверпулю необхідно було забивати двічі. Розуміючи цей факт, мерсисайдці одразу з поновленням гри пішли уперед: на 46-й хвилині Фірміно отримав передачу від Трента на правий край штрафного й завдав потужного удару з-під Мілітао, а на 48-й він же замкнув навіс Трента – в першому випадку Реал врятував Куртуа, а в другому Боббі запустив м'яч над воротами. Втім, за наступні десять хвилин Ліверпуль провів всього один постріл з дистанції (по горобцях) у виконанні все того ж Фірміно.

Реал швидко вирівняв хід зустрічі, організувавши на 50-х хвилинах низку непоганих за розвитком атак. Найкраща з них пройшла на 54-й, коли Менді протягнув м'яч лівим напівфлангом, обігрався у стіночку з Бензема й прострілив з-під Фабінью на лінію воротарського – Карім летів на замикання, але захисники Ліверпуля встигли вибити м'яч! Стривожений таким поворотом подій Юрген Клопп вирішив провести подвійну заміну на 60-й хвилині, замість Мілнера та Кабака кинувши у бій Алькантару та Жоту.

Цей хід моментального ефекту не приніс. Реал виглядав краще, а на 66-й хвилині гості взагалі могли закрити гру – Вінісіус тікав один на один проти Аліссона, але не зміг його переграти! Після цього Бензема намагався зіграти на добиванні, але Аліссон врятував мерсисайдців. Даний епізод змусив Ліверпуль прокинутись і почати загострювати. Вже на 68-й Салах пробивав метрів з 11-ти (удар накрив Мілітао), на 70-й Фірміно стріляв з лівого краю карного майданчика (знову врятував Мілітао), а на 71-й Жота увірвався в цю ж зону й завдав удару в ближній кут – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Одразу за цим Зінедін Зідан провів подвійну заміну, випустивши Одріосолу й Родріго замість Крооса й Вінісіуса.

В наступні десять хвилин матч скотився до позиційної боротьби без явної переваги якоїсь із команд. Дещо цікавіше у ній виглядав Реал, який непогано працював через фланг Вальверде – саме звідти на 81-й прилетіла подача на голову Бензема. Карім пробив метрів з шести з відскоком від газону, однак м'яч пролетів над поперечкою. Ліверпуль про такі нагоди в цей період міг тільки мріяти, тож Юрген Клопп пішов ва-банк – на ендшпіль зустрічі він випустив Шакірі й Окслейда-Чемберлейна. Зінедін Зідан, своєю чергою, підготувався до контратак, кинувши у бій Іско.

На останніх хвилинах Ліверпулю необхідно було йти вперед великими силами й ризикувати, однак жодної цікавої атаки в основний час команда так і не створила. Реал легко відбивав усі спроби мерсисайдців увійти в штрафний. Аж на 90+2-й Салах відкрився під передачу на правий край штрафного, однак подальший простріл накрив Куртуа.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Реал за сумою двох матчів пройшов у півфінал – суперником мадридців стане Челсі.

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