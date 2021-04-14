Українська Прем'єр-ліга не може похизуватись чистотою футболу на фоні інших чемпіонатів Європи.

CIES проаналізувала виступи команд у європейських чемпіонатах. Висновки опубліковані на офіційному сайті.

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Українська Прем'єр-ліга, зокрема, опинилась на 7 сходинці за середньою кількістю фолів у матчах – 31,4. Середній показник в Європі становить 28. Найбільше порушень правил стається у чемпіонаті Сербії (35,6), а найменше – в АПЛ (21,5).

До слова, ефективний час гри в українській еліті складає 60,7%, а показник у Європі – 61,3%. Середній час зупинки матчів у нашому чемпіонаті після фолу становить 30,1 секунду, а в Європі – 30,6 секунд.

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