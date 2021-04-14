Аллегрі опинився в шорт-листі Баварії на заміну Фліку, – журналіст
22:19 - Читать на русском
Баварія поповнила список претендентів на запрошення Массімілано Аллегрі.
Італійський фахівець опинився в шорт-листі мюнхенців на заміну Фліку, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
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Пріоритетом Баварії залишається Юліан Нагельсманн, однак він не налаштований покидати РБ Лейпциг. Якщо Флік таки покине свою посаду, то "ротен" доведеться шукати альтернативи. Аллегрі – серед них.
Нагадаємо, італієць майже два роки залишається без роботи після відходу з Ювентуса. Раніше його пов'язували з МЮ, Арсеналом та поверненням у Турин.
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