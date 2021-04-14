Італійський фахівець опинився в шорт-листі мюнхенців на заміну Фліку, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клопп може замінити Фліка у Баварії вже влітку

Пріоритетом Баварії залишається Юліан Нагельсманн, однак він не налаштований покидати РБ Лейпциг. Якщо Флік таки покине свою посаду, то "ротен" доведеться шукати альтернативи. Аллегрі – серед них.

Нагадаємо, італієць майже два роки залишається без роботи після відходу з Ювентуса. Раніше його пов'язували з МЮ, Арсеналом та поверненням у Турин.

ПСЖ пробився до півфіналу ЛЧ попри поразку від Баварії: Мюнхен розчаровує, Париж ламає канони, а Неймар – геній