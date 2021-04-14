Футбольний агент Роман Беззубов загинув під час збройного нападу в столиці Латвії.

Трагедія трапилася, сьогодні, 14 квітня, в одному із мікрорайонів Риги Пурвціємсі, повідомляє Jauns.lv. Джерело стверджує, що щонайменше двоє осіб можуть бути причетними до вбивства.

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Зазначається, що Роман Беззубов потрапив у засідку, коли на своєму автомобілі виїжджав на вулицю Гунара Астраc. Там йому шлях перегородив BMW X5 чорного кольору з російськими номерами, з якого нападник розстріляв авто функціонера.

Зауважимо, що Роман Беззубов під час кар'єри гравця провів майже три сотні матчів у чемпіонаті Латвії, виступаючи за низку тамтешніх клубів. Після завершення виступів на професіональному рівні зайнявся агентським бізнесом. Серед його клієнтів низка українців. Зокрема, чемпіон світу зі збірною U-20 Микола Мусолітін та голкіпер Колоса Євген Волинець.

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