"Месседж, який я повинен був надати, був у минулому сезоні, коли ми вийшли у фінал. Тоді ми провели хорошу гру проти Баварії, яка була найкращою командою турніру.

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Ще під час жеребкування сказав, що збираюся битися з Баварією за своїх товаришів, і вона капітулювала. Сказав хлопцям розслабитися, тому що ми готові. Потрібно було продемонструвати собі, що ми можемо. Це була чудова гра, попри поразку. Я повинен був забивати.

Продовження контракту з ПСЖ більше не є проблемою. Очевидно, що в Парижі я почуваюся, як вдома. Я став набагато щасливішим, ніж раніше", – цитує Неймара ESPN Brazil.

Нагадаємо, чинна угода бразильського форварда з паризьким клубом розрахована до літа 2022 року. Останнім часом у пресі з'являлося чимало суперечливої інформації. Неймару приписували як продовження контракту з ПСЖ на захмарних умовах, так і повернення у Барселону. Вчорашня заява нападника фактично ставить хрест на мріях каталонців підписати Нея.

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