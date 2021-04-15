Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/2 фіналу сезону 2020/21
Завершилися усі матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Це дозволило визначити четвірку півфіналістів головного єврокубка.
Англійський Манчестер Сіті та мадридський Реал вибороли останні путівки до півфіналу Ліги чемпіонів.
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Команди Гвардіоли та Зідана доповнили четвірку півфіналістів. Раніше місця в 1/2 фіналу турніру оформили французький Парі Сен-Жермен і лондонський Челсі. Жеребкування цієї стадії відбулося ще 19 березня.
Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21:
ПСЖ – Манчестер Сіті
Реал – Челсі
Відзначимо, що перші півфінальні поєдинки відбудуться 27-28 квітня. Матчі-відповіді – 4-5 травня.
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