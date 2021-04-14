УЄФА може скасувати правило переваги гостьового гола під час екстратаймів у матчах плей-офф єврокубків, інформує The Telegraph.

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Наразі воно діє як для основного часу, так і для додаткових півгодини. Ініціативу скасувати правило повністю УЄФА відхилив, однак щодо екстратаймів ще не визначився. Перевага гостьового гола практикується в єврокубках вже 56 років.

До прикладу, потенційна зміна могла врятувати Ювентус у поточній Лізі чемпіонів. Основний час обох матчів між "б'янконері" і Порту на стадії 1/8 фіналу завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. Екстратайм у Турині став фатальним для Роналду і компанії – "дракони" забили другий, а переможний гол Рабйо не дозволив Ювентусу продовжити боротьбу. Якби правило в додатковий час вже не діяло, то команди виконували б серію пенальті.

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