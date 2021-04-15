Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:0 – відеоогляд матчу
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Ліверпуль розписав нічию з Реалом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал Мадрид.
завершено
Ліверпуль зі старту розпочав навалу на ворота "вершкових", адже програв перший матч 1:3. Головним героєм першого тайму був Тібо Куртуа, який кілька разів ефектно рятував Реал від пропущеного м'яча, зокрема, після небезпечних ударів Мілнера та Салаха.
Реал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, втримавши нічию з Ліверпулем у матчі-відповіді
По перерві ситуація не змінилась: мерсисайдці атакували, мадридці захищались та вичікували свого шансу на контратаках. Зрештою Реал вистояв, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Команда Зідана крокує в півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Челсі.
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