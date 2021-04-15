Ліверпуль зі старту розпочав навалу на ворота "вершкових", адже програв перший матч 1:3. Головним героєм першого тайму був Тібо Куртуа, який кілька разів ефектно рятував Реал від пропущеного м'яча, зокрема, після небезпечних ударів Мілнера та Салаха.

Реал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, втримавши нічию з Ліверпулем у матчі-відповіді

По перерві ситуація не змінилась: мерсисайдці атакували, мадридці захищались та вичікували свого шансу на контратаках. Зрештою Реал вистояв, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Команда Зідана крокує в півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Челсі.