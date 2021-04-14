Донецький клуб не зможе розраховувати на допомогу Ісмаїлі у прийдешньому поєдинку 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 14 квітня, відбулось чергове заняття Шахтаря, спрямоване на підготовку до мегабитви проти Динамо, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Луїш Каштру та тренерський штаб вже награє склад на бій з киянами. Серед гравців немає Євгена Коноплянки та Ісмаїлі. Українцю у таборі збірної діагностували надрив задньої поверхні стегна, а тому він навряд чи зіграє у нинішньому сезоні. А от відсутність бразильця здивувала – нещодавно Шахтар повідомив, що оборонець повернувся у загальну групу після проблем із коліном.

Зауважимо, Ісмаїлі, який у попередніх кампаніях був лідером донеччан, у сезоні 2020/21 провів на полі лише 3 зустрічі.

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