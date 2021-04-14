Зірковий швед володіє компанією Unknown AB, яка має 10% акцій у букмекерській конторі Bethard, повідомляє Sportbladet.

Ібрагімовіч порушив карантинний протокол, повечерявши з легендою Мілана

ФІФА та УЄФА забороняють чинним футболістам брати будь-яку участь у тоталізаторі. Нелегальний бізнес може призвести до відсторонення Ібрагімовіча від футболу на три роки або штрафу в розмірі 100 тисяч євро. Федерація футболу Швеції вже давно знає про цей конфлікт інтересів, але жодних санкцій щодо Златана не вживала.

Нагадаємо, контракт 39-річного форварда з Міланом розрахований до літа, але сторони нібито готові його продовжити. Нещодавно ветеран повернувся до збірної Швеції.

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