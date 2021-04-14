Із перших секунд двобою на Вестфаленштадіоні трохи несподівано ініціативу захопили господарі. Активний пресинг і бережливий контроль м'яча від дортмундців зробив появу небезпечних моментів питанням часу.

Борусія Д – Манчестер Сіті – відео голів

І ось уже на 6-й хвилині оборона Сіті дала перший збій. Це Зінченко виконав невдалу передачу на власній половині, що стала здобиччю "джмелів". Але Дауд із середньої дистанції пробив у руки Едерсону. "Містяни" спробували швидко поставити Борусію на місце, та нервозність у діях англійського гранда лише надихнула Дортмунд.

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На 15-й хвилині постріл Дауда з лінії штрафного заблокував оборонець, м'яч підхопив Джуд Беллінгем і без зайвих роздумів на техніку пробив у дальній кут – Едерсон, хоч і зачепив сферу, але завадити взяттю воріт не зумів!

Тут же Аканджі головою замикав перспективний навіс від кута поля, та цього разу бразильський кіпер Ман Сіті був на висоті. "Містяни" додали обертів і на значний ігровий відрізок замкнули суперника на його половині. Тиск на редути дортмундців цілком міг дати плоди на 24-й хвилині: де Брюйне на куті карної зони обікрав Морея і потужно пробив – за Хіца зіграла поперечина, а Бернарду невчасно впав на добиванні.

Згодом Марез, здавалося, напевне замикав із кількох метрів простріл Фодена від лінії поля, але під удар кинувся оборонець. Далі Гюндоган майстерною передачею прагнув створити момент для Зінченка – Морей вибив на кутовий. А серію із кількох верхових передач у межах штрафного "джмелів" після стандарту українець завершив зручним для Хіца ударом головою.

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Зінченко першим опинився у центрі уваги і на старті другої половини. Універсал "містян" підсікав м'яч із лівого флангу, та той змінив траєкторія і ледь не залетів за комірець Хіцу – кіпер відвернув небезпеку в останню мить. А вже в наступній атаці Борусію знову підвів Емре Джан. Турецький німець у простій ситуації примудрився привезти пенальті, зупиняючи головою і рукою простріл Фодена.

Про всяк випадок суддівська бригада переглянула епізод із VAR, але первинне рішення арбітра не змінила. До позначки підійшов Ріяд Марез і, хоч і пробив на зручній для воротаря висоті, але так сильно, що Хіц шансів не мав – 1:1.

За інерцією Дортмунд хвилин 10 ще спробував підтримувати темп, узятий у першому таймі, та поступово Ман Сіті почав брати хід поєдинку під повний контроль. Ось де Брюйне на 58-й хвилині на швидкості вривався до карної зони "джмелів", але оборонець в останню мить вдало зіграв у підкаті. Той же КДБ створив ще один небезпечний момент на 74-й, коли ввірвався до штрафного з флангу й класно цілив у дальній кут – Хіц!

Як виявилося, швейцарський воротар лише відтермінував крах сподівань дортмундців. Уже за хвилину Бернарду пасом із правого флангу знайшов на куті штрафного майданчика Філа Фодена, а талановитий англієць круто оцінив епізод і пробив у ближній кут закритого партнерами по команді голкіпера – 1:2!

Після цього завершальні 15 хвилин двобою фактично перетворилися на формальність. У ці хвилини Сіті був ближчим до того, щоб зробити власну перевагу ще переконливішою. Натомість Борусії бракувало ідей попереду, особливо у фінальній третині поля. "Містяни" могли кілька разів забити третій: Хіц кулаками парирував постріл Зінченка з дальньої дистанції, а Бернарду і Марез взаємними люб'язностями в чужому штрафному зіпсували пас-шедевр де Брюйне.

Отже, друга нелегка перемога Манчестер Сіті над дортмундською Борусією забезпечила команді Гвардіоли вихід у півфінал. Там на "містян" чекає двоматчеве протистояння із Парі Сен-Жермен. Для іспанського фахівця цей півфінал буде прем'єрним із Сіті з часу призначення влітку 2016-го.

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