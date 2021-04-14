Динамо зможе розраховувати на допомогу Віктора Циганкова у матчі 22 туру УПЛ проти Шахтаря.

Хавбек київського клубу повністю відновився і готовий до поєдинку, повідомили у ефірі Футбол NEWS.

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Через травму Циганков не виходив на поле з 18 березня. Лідер Динамо вже кілька днів тренувався у загальній групі, проте в матчі з СК Дніпро-1 ним вирішили не ризикувати. Повернення півзахисника повинно відбутися саме в битві з принциповим суперником.

Зауважимо, перед очним протистоянням Динамо випереджає Шахтар на 7 залікових балів. Матч відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

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