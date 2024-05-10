Чемпіони Франції вже шукають заміну Кіліану Мбаппе, який повинен перейти до Реала вільним агентом. Пріоритет Луїса Енріке – Хвіча Кварацхелія, стверджує RMC Sport.

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Вінгер Наполі казково провів минулий сезон, який був для нього дебютним у топ-чемпіонаті. Грузин став однією з ключових складових чемпіонства партенопейців – 14 голів та 17 асистів. У нинішній кампанії серйозно здав як весь Наполі, так і Хвіча (10+9). Втім, ПСЖ однаково вважає 23-річного Кварацхелію топ-гравцем.

Наполі не горить бажанням відпускати свою зірку, повісивши космічний цінник у 130+ млн євро. Якщо ПСЖ раптом вдасться вмовити італійців, то це може допомогти трансферам Судакова і Довбика. Партенопейці матимуть бюджет на дует гравців збірної України, з якими їх пов'язують вже кілька місяців.

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