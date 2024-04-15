Україна

Шахтар домучив перемогу над Ворсклою в матчі УПЛ та відірвався від Динамо. Зоря мінімально перемогла Чорноморець та відірвалась від зони вильоту. Полісся вирвало перемогу над Колосом завдяки гарматі Танковського.

Англія

Ліверпуль зазнав катастрофічної поразки від Крістал Пелас – чергове фіаско на Енфілді може коштувати чемпіонства. Арсенал несподівано програв Астон Віллі, втративши шанс повернутись на вершину АПЛ та відірватись від Ліверпуля.

Лунін

Лунін лютував у матчі проти Мальорки – іспанські ЗМІ озвучили винуватця гніву українця. Андрій з Реалом офіційно кваліфікувався у Лігу чемпіонів, а от Циганкову і Довбику ще далеко. Лунін допоміг Реалу повторити рекорд, який тримався понад 30 років.

Європа

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини, зупинивши 11-річне домінування Баварії. Інтер втратив перемогу над Кальярі через дивне рішення арбітрів, а Мілан у матчі з 2-ма скасованими голами оформив шалений камбек.