У рамках програми дня в 33-му турі АПЛ 2023/24 не обійшлося без сенсації. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 33-й тур

Ліверпуль – Крістал Пелас – 0:1

Голи: Езе, 14

Вест Хем – Фулхем – 0:2

Голи: Перейра, 9, 72

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Останній тиждень для Ліверпуля виявився важким. Після нічиєї з МЮ мерсисайдці втратили першу позицію в АПЛ, відставши від неї на два очки, а у четвер команда зазнала розгрому від Аталанти на Енфілді. Підопічні Юргена Клоппа мали реабілітуватись у домашці проти Крістал Пелас.

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Втім, реабілітація перетворилась у катастрофу. Ліверпуль пропустив вже на 14-й хвилині. Мітчелл увірвався на лівий край штрафного під проникний пас від Олісе, після чого викотив катбек на Езе – а той у дотик прошив Аліссона. 0:1! А ще за дві хвилини лондонці могли подвоїти свою перевагу внаслідок виходу Матета віч-на-віч (ван Дейк послизнувся й випустив Жана-Філіпа). Нападник перекинув Аліссона, але Робертсон встиг вибити сферу з лінії воріт.

Взагалі у Крістал Пелас було немало хороших моментів. Зокрема, Матета двічі пробивав головою з меж воротарського (один раз неточно, а в іншому випадку врятував Аліссон). Втім, Ліверпуль був значно активнішим і гострішим – мерсисайдці завдали 21 ударів (18 з меж штрафного), 6 разів влучили у площину, двічі пробили у каркас і награли на 2,87 очікуваних голів.

До речі, вже 15 квітня Челсі зустрінеться з Евертоном в рамках АПЛ. Тріумф команди Мудрика ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 1,74, тоді як потенційна звитяга Миколенка стала б сенсацією – 4,76. Нічийний результат дозволить помножити ставку на 4,18. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,54, а на відповідний тотал менше – за 2,57.

На 29-й хвилині супершанс змарнував Діас, який стріляв кількох метрів (Хендерсон парирував). Перед цим Ендо бахнув у поперечку. На 56-й Нуньєс замикав скидку ван Дейка після кутового, поціливши у коліно кіперу, а на 72-й Жота відіграв і його – Клайн врятував Крістал Пелас на лінії воріт. У компенсований час Салах примудрився з меж воротарського поцілити у стійку.

Попри 7 компенсованих хвилин, підопічні Юргена Клоппа не змогли відігратись. Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки, залишившись у двох очках від першої позиції – і тепер мерсисайдці моляться, аби Арсенал не виграв у Астон Вілли. "Каноніри" на початку туру мали аналогічну кількість очок.

У паралельному поєдинку Вест Хем безславно згорів Фулхему. 0:2. Героєм став Андреас Перейра, який оформив дубль. "Котеджери" перервали 3-матчеву безвиграшну серію, а "молотобійці" не змогли обійти МЮ в турнірній таблиці.

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