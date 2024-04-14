Голкіпер Реала Андрій Лунін розгнівався через дії арбітрів в матчі проти Мальорки (1:0) у 31 турі Ла Ліги.

Українець відіграв ключову роль у перемозі "вершкових" над клубом з Балеарських островів. Андрій Лунін здійснив кілька важливих сейвів, зокрема парирував удар Дардера, але ледь не пропустив на гол на останніх секундах після дуелі з Мурічі. Після матчу голкіпер Реала розкритикував арбітраж.

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"Це явний удар, явний фол. Цього не може бути", – наводить слова Андрія Defensa central.

Нагадаємо, у компенсований час до другого тайму Мурічі відгукнувся на високу подачу у штрафний майданчик. Лунін спіймав м'яч, але через зіткнення з нападником Мальорки випустив його з рук і впав. Мурічі пробив, але не влучив у порожні ворота. Арбітр матчу ніяк не відреагував на епізод.

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