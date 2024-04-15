Украина

Шахтер вымучил победу над Ворсклой в матче УПЛ и оторвался от Динамо. Заря минимально победила Черноморец и оторвалась от зоны вылета. Полесье вырвало победу над Колосом благодаря пушке Танковского.

Англия

Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас – очередное фиаско на Энфилде может стоить чемпионства. Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, упустив шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля.

Лунин

Лунин был в ярости в матче против Мальорки – испанские СМИ озвучили виновника гнева украинца. Андрей с Реалом официально квалифицировался в Лигу чемпионов, а вот Цыганкову и Довбику еще далеко. Лунин помог Реалу повторить рекорд, который держался более 30 лет.

Европа

Байер впервые стал чемпионом Германии, остановив 11-летнее доминирование Баварии. Интер упустил победу над Кальяри из-за странного решения арбитров, а Милан в матче с 2-мя отмененными голами оформил сумасшедший камбэк.