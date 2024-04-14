Сьому команда УПЛ приймала лідера. Неймовірно, але факт: Ігор Йовічевіч та Патрік ван Леувен програли обидва попередні матчі "гірників" проти полтавського клубу. Матч, як і онлайн-трансляція Ворскла – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 13:00. Активний багаточисельний пресинг гостей на старті зустрічі. Ворскла захищається лініями по 5-6 захисників, не цураючись сідати глибоко з перших же хвилин. Шахтар намагається регулярно закидати з глибини на фланги. Здебільшого ці лонгболи летять на Зубкова праворуч. Перша спроба Матвієнка перевести на Кевіна ліворуч виявилася провальною.

Ворскла – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Швидко заробляють донеччани кутовий. Ісенко помиляється на виході, але Сікан не замикає скидання Бондаренка. Постріл Судакова блокують. Господарі ж моментами дуже перспективно вилітають у контратаки. Мякушко накрутив у центрі по черзі двох гравців Шахтаря, але Якубу й Степанюк не залишили нормальних варіантів розвинути вихід 3 в 3 – обидва залізли в офсайд. Брутально врізається Сіссоко в ногу Судакова. Прикладають лід. Поки Георгій страждає від больових відчуттів на газоні, він також розповідає партнерам, як треба тримати ширину і відкриватися під передачі. Профі!

Команда Долганського почала робити щораз то веселіші рейди на чужу половину, але це її й погубило. Судаков перехопив м'яч у Мякушка, Кеві підхопив і розігнався так, що й слід простиг. Бразилець круто увірвався до штрафного, внісши повний хаос в оборонні порядки, але його встигли підтримати двоє партнерів. Ісенко ногами парирував удар Зубкова, але ніхто не накрив Сікана, який спокійно добив з кількох метрів.

Були нагоди й у господарів. Масовану атаку завершили ударом по центру. Різник на місці, як і в ще одному епізоді. Класне закидання ліворуч на Якубу, переведення за спини на Степанюка, який прийняв грудьми і вивалювався на побачення з голкіпером. Але як же вчасно вийшов екс-воротар Ворскли до лінії штрафного! Схоже, Степанюку завадив і певний дискомфорт у стегні, за яке він постійно тримається.

Цікавий епізод на боковій лінії поля в одній з пауз. Пушіч англійською з допомогою перекладача детально пояснює Кевіну тактику пресингу в цій зустрічі. Азаров класно котить низом через кілька ліній оборони. Кевін знову блискуче вмикається, але Зубков не замикає гострий простріл бразильця. Як же жорстко накриває Сіссоко Судакова – знову з м'ячем ніби готовий і ногу видерти. Цікава дуель. Кевін напрочуд технічно відіграв суперника і кинув на хід. Судаков розігнав атаку і тонко віддав за спини. Сікан задовго примірявся під удар, хоча тут і свій партнер Конопля дещо завадив пробити швидше.

Якісно комбінує Шахтар на старті другої половини. Бондаренко лупить поруч зі стійкою, а потім котить під вривання Коноплі – лише в самому серці воротарського зупинили цю атаку, не дозволивши Сікану пробити. Ісенко парирував перед собою небезпечний удар, а Зубков налетів на добивання, вдаривши з розгону по голові. Можливо, не найсильнішим виявився удар, але виглядало жорстко. Олександр Омельченко виписав червону картку. На VAR Денис Шурман порадив колезі піти перевірити повтори, але головний суддя свого рішення не змінив.

Відразу ж іде хід Пушіча. Замість Кевіна – центральний хавбек Марлон Гомес. Яку ж чергову цукерочку видає Судаков на хід Бондаренку, але Артем біг на побачення з голкіпером настільки повільно, що дозволив Павлюку себе наздогнати і чисто вибити вже у штрафному. Ковталюк замінив Якубу, але на атакувальній міці Ворскли це позначилося так само слабко, як і вилучення Зубкова. Пушіч освіжив атаку та центр поля. Траоре і Назарина замінили Сікана з Бондаренком.

Судаков отримав пошкодження, а потім ще й судоми наздогнали. Азаров попросив заміну для партнера. Вийшов Степаненко. Ворскла так і не змогла видати бодай щось схоже на фінальний штурм. Кане на 90+3 хвилині закинув у штрафний, але Степаненко щільно відпрацював з Ковталюком - без шансів на влучний удар. Ісенко полетів у штрафний на подачу кутового, однак команда Пушіча спокійно все підчищає. Шахтар набирає 52 бали та відновлює 4-очкову перевагу над Динамо, що вийшло на 2 місце після другої поспіль осічки Кривбаса.