"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву Арсенала з Астон Віллою, якій було критично важливо втримати місце у зоні Ліги чемпіонів. Бірмінгемці починали тури на четвертій позиції, але перевага над п'ятою (там засів Тоттенхем) трималася на мінімальній різниці голів. За такого розкладу команду не влаштовувала навіть нічия.

Для "канонірів" поєдинок мав ще важливіше значення У випадку перемоги вони б не тільки повернулись на вершину АПЛ, а й відірвались від Ліверпуля на три очки – такого шансу до кінця сезону може вже й не випасти. Під це завдання Мікель Артета випустив у старт Зінченка. Українець вийшов у основі на матч АПЛ втретє поспіль.

У першому таймі Арсенал мав відчутну ігрову перевагу, змарнувавши декілька гольових моментів. 32 рази господарі торкалися м'яча у штрафному, в той час як гості мали тільки 5 дотиків. За очікуваною гостротою ударів і пасів домінування виглядало тотальним – як і за моментами.

Вже на 11-й хвилині Троссар відкрився під проникну передачу Хаверца й пробивав з лівого кута воротарського, змусивши Мартінеса виконувати сейв. На 18-й Жезус ударом головою з лінії воротарського замикав навіс Сака (над воротами), а на 20-й Едегор запустив Сака на правий край штрафного. Той хитнув захисника й бахнув з лівої, але рикошетом від Торреса м'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

Трекер очікуваної гостроти у матчі Арсенал – Астон Вілла

Ще дві топ-нагоди "каноніри" змарнували перед перервою. Спочатку Троссар замикав простріл Жезуса, пробиваючи з п'яти метрів і поціливши у Мартінеса. Ще за хвилину Сака влетів у карний майданчик та закрутив у дальній кут – поруч зі стійкою!

Втім, Астон Вілла теж могла забивати, причому вже на 2-й хвилині. Макгінн виграв підбирання після виносу головою від Зінченка, після чого пробив у голову Троссару. М'яч відскочив на правий край штрафного, а Воткінс звідти завдав удару головою – і ледь не перекинув Райю! На 39-й же Габріел налякав Емірейтс, вибивши м'яч у спину Зінченку й спричинивши контрвипад. Воткінс завершив його ударом, поціливши у дальню стійку!

Це були неприємні миттєвості, але не системні. Арсенал мав суттєву перевагу й мав конвертувати її у перемогу – втім, не все сталося, як гадалося. Північні лондонці розклеїлись. Що і говорити, коли за 30 хвилин другого тайму команда зробила лишень 4 дотики до м'яча у штрафному.

На 62-й хвилині господарі могли й пропустити. Тілеманс відібрав м'яч у Зінченка й пробивав з лівого кута штрафного – поперечина врятувала Арсенал! Підопічні Мікеля Артети одразу ж відповіли контратакою з пасом Сака на лінію півкола, звідки стріляв Жезус. Без проблем для Мартінеса.

Цей момент став останнім для північних лондонців. Взагалі, по перерві претендент на чемпіонство завдав всього 5 ударів. На жаль для фанів Арсенала, це ще був не найгірший факт.

Катастрофа сталася пізніше.На 84-й хвилині Астон Вілла провалила кутовий, але виграла підбирання й провела атаку другим темпом. У її завершенні Дінь прострілив з лівого флангу, а м'яч проскочив повз трьох футболістів Арсенала у воротарському майданчику (не рахуючи голкіпера). Бейлі покарав за розконцентрацію, замкнувши на дальній стійці – 0:1!

На 87-й же бірмінгемці шокували другим голом. Жоржінью обрізався на чужій третині, після чого Тілеманс виніс сферу вперед на Воткінса. Оллі уникнув офсайду й виграв єдиноборство у Сміта-Роу, вискочивши на рандеву з Райєю – а потім перекинув Давіда. 0:2. На Емірейтс стояла гробова тиша.

Арсенал капітулював, дивом не пропустивши втретє ("віллани" розривали у контратаках). Зрештою, фінальний свисток зафіксував катастрофічну поразку північних лондонців – вони залишились у двох очках від вершини АПЛ, де закріпився Манчестер Сіті.

There's so much going on in the Premier League's top six right now!



Man City beat Luton to go top

Aston Villa topple Arsenal to spoil bid to go first

Liverpool taste defeat at home to Crystal Palace

️ Newcastle thrash Spurs to enter the top six pic.twitter.com/Rcbm9aav0H