Байєр виграв Бундеслігу-2023/24 за п'ять турів до фінішу. Леверкузен розбив Вердер і став недосяжним для Баварії на вершині таблиці – 16 очок відриву. Чемпіонську перемогу принесли Граніт Джака та Флоріан Вірц. Лідери команди забили ефектними дальніми ударами, довершивши розгром після пенальті від Боніфейса. На останніх хвилинах Флоріан оформив дубль, а потім і хет-трик.

Вболівальники настільки мріяли про цей успіх, що рвонули на поле, не дочекавшись фінального свистка. Байєр сьогодні святкує перше чемпіонство в історії.

Забудьте про "Неверкузен"

Вічні невдахи йдуть в небуття. Байєр жодного разу не ставав чемпіоном Німеччини, хоча п'ять разів фінішував другим у 1997, 1999, 2000, 2002 і 2011 роках. Найболючішим був сезон-2001/02, коли Леверкузен зупинився за крок від треблу та заробив прикре прізвисько: програний Реалу фінал Ліги чемпіонів, програний Шальке фінал Кубка Німеччини, віддана Дортмунду "срібна салатниця" (хоча за три тури до фінішу Бундесліги тримався 5-очковий відрив).

Міхаель Баллак поїхав з Леверкузена без трофеїв. Головна персональна драма Баллака трапилася за два роки до того. У Бундеслізі-1999/00 "аптекарі" мали чемпіонський титул вже в кишені – потрібно було не програти в останньому турі Унтерхакінгу. Байєр, звичайно, програв, а Міхаель відзначився... автоголом і подарував чемпіонство Баварії.

Людина, яка змінила все

Щоб чемпіоном Німеччини стала не Баварія, яка явно всіх переважає в ресурсах, потрібні дві умови – криза в Мюнхені та геніальний тренер у конкурентів. З першим завданням Баварія впоралася на відмінно, зробивши ставку на Томаса Тухеля. Але цього могло не вистачити, як і минулого сезону. Байєр відчув вікно можливостей і завдяки грамотному менеджменту взяв чемпіонство.

У Леверкузені зрозуміли, що зірвали джекпот з Хабі Алонсо. Баск очолив команду восени 2022-го на 17 місці та підняв на шосте. Вже в минулому сезоні Байєр радував красивим футболом, але справжнє видовище Хабі Алонсо показав після літніх трансферів. Байєр діяв у непритаманному стилі, підписуючи замість молоді готових досвідчених гравців. Це була заявка на боротьбу за трофеї від Сімона Рольфеса та Фернандо Карро.

Боси Байєра знайшли на ринку кількох недооцінених виконавців під стартовий склад. 15 мільйонів за Граніта Джаку, який щойно провів потужний сезон в АПЛ. 10 мільйонів за одного з найтонших гравців Бундесліги Йонаса Гофмана. 20 мільйонів за різностороннього форварда Віктора Боніфейса. Безкоштовно (!) прийшов фулбек Алехандро Грімальдо. І це все профінансував продаж Мусси Діабі в Астон Віллу.

Матч от-от почнеться, а чипсів до пива ще немає? Оберіть Lay’s – спонсора Ліги чемпіонів та один з найпопулярніших брендів картопляних чипсів, що живе в серцях споживачів у більш ніж 100 країнах світу. Хрусткі та неймовірно смачні чипси, виготовлені зі 100% якісної української картоплі, додадуть особливої атмосфери при перегляді матчу.

Є Lay’s? Буде футбол!

Сучасний футбол і цікаві герої

Байєр – не просто найсильніша команда Німеччини (можливо і Європи). Хабі Алонсо здобуває результати в ефектному стилі зі всіма атрибутами сучасного футболу. Минулого сезону головною зброєю Байєра були контратаки, але з Джакою команда додала в позиційних атаках. Швейцарець забезпечив стійкість під пресингом і розумні передачі в небезпечні зони. Байєр завжди готовий боротися за ініціативу і сидіти на воротах будь-якого суперника.

Відразу після втрат "аптекарі" агресивно вступають у відбір. І тут важливу роль має Флоріан Вірц. Мабуть, всі знають про шикарні паси 20-річного німця та чекають його асистів у топ-клубі. Але на відміну від деяких зірок, Фло корисний не тільки з м'ячем. Він керує контрпресингом Байєра: дисципліновано відпрацьовує сам і підказує партнерам. У нього чудове розуміння кожної стадії гри, яке Хабі Алонсо зумів ще більше прокачати.

Джеремі Фрімпонг у цьому сезоні має 12 голів і 10 асистів. Алехандро Грімальдо забив 11 голів і віддав 15 асистів у всіх турнірах. А це крайні захисники. Тренер максимізує користь від швидкого Фрімпонга, створюючи вільні зони під ривки. Для реалізації чеснот Грімальдо навіть не потрібно особливих умов. Іспанець вміє все. Неймовірна техніка для комбінацій на обмеженому просторі, розумні відкривання, ювелірні подачі, класні удари зі штрафних. Як такий гравець опинився в Байєрі?

Підключення в атаку від центрбека Коссуну, динаміка в чужому штрафному завдяки пластичному Боніфейсу – про цей Байєр можна писати і писати. Травми і Кубок африканських націй не стали проблемою, адже прогресували й резервісти. Хочеться окремо виділити Інкап'є та Станішіча, які допомагали підлаштовувати план під суперників. Хабі Алонсо показав вміння адаптовуватися на дистанції та ефективно реагувати під час невдалих матчів.

Казка не завершується

Леверкузен проходить сезон непереможним – 42-матчева безпрограшна серія. Як би круто команда не грала, але провали траплялися (яскраві приклади – Карабах і Штутгарт). Просто їх не було в рахунках на табло. Багато врятованих матчів у компенсований час. Здається, що цей Байєр взагалі не здатен програти. "Аптекарі" отримують борги за все невезіння протягом останніх 30 років.

Велика ймовірність, що в наступному сезоні результати будуть гірші. Хтось з гравців піде, не буде такого везіння, суперники будуть краще готуватися, Баварія може вибратися з ями. Хабі Алонсо міг би піти на піку, прийнявши пропозиції з Ліверпуля чи Мюнхена. Але він вирішив залишитися та показати команду в Лізі чемпіонів. Байєр отримав гарантію ще одного успішного року. Не обов'язково з титулами, але точно з прекрасним футболом.

Рішення тренера вплине й на гравців. Батько Вірца вже заявив, що син точно залишається в Леверкузені. Грімальдо не повинен приймати першу-ліпшу пропозицію, втрачаючи наставника, який зробив з нього найкращого лівого захисника Європи. Проєкт матиме продовження – це прекрасно.