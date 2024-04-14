Зоря не перемагала у двох матчах поспіль, а от Чорноморець втримав перемогу над Олександрією в минулому турі. На початку гри луганці були трохи активніші та повели в рахунку на 12-й хвилині. Після подачі Бутка Салюк, якого сватали до шведського Хаммарбю, помилився позиційно, а Горбач, права на якого належать Динамо, головою замкнув подачу.

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Після цього Зоря мала дві спроби здалеку від Антюха та Батагова, але обидва рази Варакута здійснював сейви. По-справжньому гостро було на 36-й хвилині. Горбач п'яткою в стрибку перекинув захисника та віддав на хід Яцику, який втік від захисника, прибрав другого та пробив, але голкіпер і тут класно зіграв. Перша половина завершилась з шаленою перевагою Зорі за ударами – 13:4.

Другий тайм також розпочався з атак луганців. Яцик протягнув м'яч до штрафного та віддав на Антюха, а той пробив у ближній кут – знову Варакута. Чорноморець спробував поконтролювати м'яч, а Зоря відповідала гострими атаками. Так, двічі трохи неточно пробивав Горбач (моменти створили Яцик та Антюх). Під кінець зустрічі Зоря підсіла, а Чорноморець спробував відігратись, а луганці ледь не подвоїли перевагу, але Жуніор Рейс не реалізував вихід віч-на-віч.

Таким чином, Зоря набрала 26 очок та піднялась на 10 місце, обігнавши Колос та Олександрію. Чорноморець з 29 пунктами залишився восьмим.

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