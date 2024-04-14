У поєдинку 32-го туру чемпіонату Італії Сассуоло на своєму полі не втримав перемогу над Міланом (3:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Мілан у матчі з Сассуоло пропустив вже на 4-й хвилині: Торстведт обігрався з партнером на правому фланзі і відкинув під удар Пінамонті. Спортьєлло, який замінив травмованого Меньяна, не встиг зреагувати на потужний удар низом у лівий кут.

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Не минуло і п'яти хвилин, як господарі подвоїли свою перевагу: Лор'янте втік від захисників, увірвався лівим флангом у воротарський і пробив – Спортьєлло у падінні відбив перед собою, але Арман добив у сітку.

За мить вже Консільї довелось рятувати Сассуоло, потягнувши удар Чау головою під поперечину.

Чувкуезе зумів один гол відквитати, але офсайд залишив рахунок без змін. Проте Леау зовсім скоро таки відродив інтригу, обігравши двох захисників і результативно пробивши з меж штрафного повз ще двох оборонців і голкіпера.

Мілану не бракувало бажання якнайшвидше зрівняти, але удари не досягали цілі. Наприкінці тайму Консільї двічі поспіль врятував Сассуоло від вірного гола: спочатку він зреагував на потужний постріл Флоренці, а за мить встиг на добивання від Ернандеса. Божевільна гра від 37-річного кіпера!!!

Одразу після відпочинку Пінамонті опинився на газоні після навісу у воротарський і Сассуоло вимагав пенальті – арбітр проігнорував епізод. Це додало злості команді і за трохи Мілан пропустив втретє: Дефрель, вийшовши на заміну, відтягнув на себе оборонців, викотив розкішний пас на лінію воротарського на Лор'янте, який і зробив рахунок 3:1.

Мілан цей гол не знітив, і вже за 6 хвилин Йовіч знову скоротив до мінімуму: Консільї у стрибку відбив м'яч після удару з гострого кута, але сфера прилетіла прямо на ногу Луці. Майже одразу Чуквуезе зрівняв, але знову офсайд вкрав гол у нігерійця. Мав свій стовідсотковий момент і Пулішіч, але Консільї цього вечора упіймав кураж.

За 5 хвилин до завершення основного часу Мілан таки оформив камбек: Окафор, який тільки-но вийшов на заміну, виявився найрозторопнішим у воротарському Сассуоло і добив сферу у сітку після навісу з кутового. За мить Жиру був зобов'язаний виводити "россонері" вперед, але після передачі Пулішіча пробив по горобцях.

Нічия принесла Мілану 69 очок і залишила на другій сходинці турнірної таблиці Серії А, Сассуоло набрав 26 пунктів і перебуває на передостанньому місці.

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