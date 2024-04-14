Андрію Луніну вдалося зберегти свої ворота "сухими" у матч з Мальоркою (1:0) у 31 турі Ла Ліги. Загалом у цьому сезоні Реал пропустив лише 20 м'ячів.

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"Вершкові" повторили свій рекорд, який тримався з сезону 1987/88. Тоді Реал також пропустив лише 20 голів за 31 один тур. У підсумку кампанії 36-річної давнини мадридці здобули титул чемпіона Іспанії.

У поточному сезоні Карло Анчелотті використовував в Реалі двох воротарів – Кепу Аррісабалагу та Андрія Луніна. Іспанець пропусти дев'ять голів у 12 матчах, а українець – 11 у 19 іграх. Варто зауважити, що у Луніна 10 "сухих" матчів в чемпіонаті Іспанії.

Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці з 78 очками. Барселону "вершкові" випереджають на вісім балів.

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