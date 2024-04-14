Полісся в минулому турі нарешті перервало тривалу безвиграшну серію, яка налічувала 8 матчів в УПЛ, а Колос не знає смаку перемог вже 5 ігор. Повести в рахунку могли ковалівці – Бурду не втримали на кутовому, але Кудрик впорався з ударом екс-захисника Динамо.

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Полісся відповіло потужним пострілом Крушинського – Фесюн на місці. Артем Козак навісом знайшов Луїфера Ернандеса на 11-метровій позначці, венесуелець пробив з відскоком від газону – знову класний сейв голкіпера. До кінця першого тайму небезпечних моментів більше і не виникало.

По перерві знову команди демонстрували в'язкий футбол, в якому було чимало боротьби. А на 58-й хвилині Ільїн ледь не забив шедевр – вінгер пробив з правого краю штрафного та поцілив у поперечку, Кудрик був безсилий. Вже за хвилину Ільїн отримав жовту за симуляцію. Ще один момент Колоса не реалізував Безбородько, який не зміг замкнути простріл з лівого флангу.

Полісся ж відповіло голом. Танковський вийшов на поле на 82-й хвилині, і миттєво вивів житомирян вперед ударом з метрів 25-ти – рикошет від захисника дезорієнтував Фесюна. Демченко міг зрівняти рахунок під завісу поєдинку, але пробив трохи вище зі штрафного.

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