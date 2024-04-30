Португальський нападник виступає за "кулес" на правах оренди. Жоау Феліш хотів би залишитися у Барселоні, але клуб не може викупити його через фінансові труднощі. А ще одна оренда навряд чи влаштує Атлетіко.

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За інформацією Diario Sport, мадридці мають намір остаточно розлучитися з Жоау Фелішом і готові залишити його в Барселоні, якщо та віддасть натомість свого гравця. Атлетіко націлився на Феррана Торреса. 24-річний іспанець дуже подобається "матрацникам", проте сам футболіст навряд чи захоче піти з "кулес".

Нагадаємо, Жоау Феліш відіграв за Барселону у 40 матчах у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав шість асистів.

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