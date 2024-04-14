Осічка Атлетіка у матчі з Вільяреалом гарантувала "вершковим" місце в Лізі чемпіонів. За 7 турів до фінішу відрив Реала складає 21 очко і кращі результати в очних зустрічах.

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Невдача Атлетіка тішить ще одних українців – Віктора Циганкова та Артема Довбика. Їхня Жирона зберегла бодай 8 очок запасу над басками. Втім, тут про гарантію ЛЧ може бути мова не раніше 34-го туру.

Додамо, що Реал продовжує боротьбу і в нинішньому розіграші ЛЧ. Лунін і компанія розписали нічию 3:3 у першому матчі чвертьфіналу проти Ман Сіті. Повторна зустріч в Манчестері відбудеться вже 17 квітня.

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