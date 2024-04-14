Інтер розписав нічию з Кальярі (2:2) у 32 турі Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ніхто вже не відбере в Інтера чемпіонство. Відрив від конкурентів космічний, а "нерадзуррі" ще й демонструють найкращий футбол в Серії А. Залишилася все зафіксувати офіційно.

Мілан у матчі з 2-ма скасованими голами оформив шалений камбек з Сассуоло – 37-річний ветеран влаштував перфоманс

Інтер досить швидко відкрив рахунок, коли Тюрам замкнув простріл Алексіса Санчеса. Барелла міг подвоїти перевагу з передачі Дімарко, але завадив офсайд.

Кальярі непогано відповідав: виникали моменти у Лувумбо, з перспективної позиції бив Шомуродов. Однак у воротах господарів надійно стояв Зоммер.

Матч от-от почнеться, а чипсів до пива ще немає? Оберіть Lay’s – спонсора Ліги чемпіонів та один з найпопулярніших брендів картопляних чипсів, що живе в серцях споживачів у більш ніж 100 країнах світу. Хрусткі та неймовірно смачні чипси, виготовлені зі 100% якісної української картоплі, додадуть особливої атмосфери при перегляді матчу.

Є Lay’s? Буде футбол!

Другий тайм міланці розпочали з тотального контролю, проте закріпити перевагу знову не вдавалося. Дальні удари Чалханоглу та Дімарко стали здобиччю голкіпера.

Гості несподівано зрівняли рахунок, коли Лувумбо скинув під удар Шомуродову. Кальярі ще раз відпустив Інтер вперед. М'яч влучив у руку Міни в штрафному майданчику – Чалханоглу реалізував пенальті.

Втім, втримати перемогу Інтер знову не зумів. Спрацювали заміни Клаудіо Раньєрі – гол зробили джокери Віола та Лападула. Джанлука підіграв рукою, але арбітри це проігнорували.

На останніх секундах Кальярі взагалі мав шанс вирвати три пункти. Віола з передачі Лападули пробив у руки Зоммеру, завершуючи контратаку.

Інтер лідирує в Серії А з 14-очковим гандикапом. "Нерадзуррі" точно гратимуть в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Кальярі з 31 балом залишився на 14 місці.