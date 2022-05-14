Війна Росії проти України

Колишній воротар Динамо Святослав Сирота отримав важке поранення на передовій у Луганській області.

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Збірна України

Олександр Петраков оголосив список із десяти легіонерів, які згодом приєднаються до збірної України. Також повноцінні тренування розпочав Віктор Циганков.

Водночас у команди є втрата – дебютний виклик у національну команду не приніс Олексію Гуцуляку багато радості. Гравець СК Дніпро-1 вже покинув розташування "синьо-жовтих" і буде займатися лікуванням.

Також головна команда нашої країни офіційно затвердила місце проведення двох домашніх матчів Ліги націй. Їх збірна України зіграє у сусідній Польщі.

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Динамо розгромило Флору на своє 95-річчя – дебютний гол 21-річної надії, великий камбек, привіт Путіну і знову Ванат. Також кияни отримали покращений посів у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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