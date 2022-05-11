Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять п'ята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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9:58. "А в кого я спи*див танк?": президент Інгульця Олександр Поворознюк мав пряму зустріч з російськими окупантами.

9:35. Збірна України в рамках товариського матчу зустрінеться з гладбаською Борусією. "Футбол 24" підготував анонс і прогноз першої гри нашої національної команди з початку війни.

9:10. Колишній гравець Динамо і збірної України Артем Яшкін добре знає, що таке російське беззаконня. Батько гравця потрапив за ґрати у Росії через абсурдну причину.

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