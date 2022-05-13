Динамо матиме менш статусних сурперників на початку свого шляху у наступному сезоні єврокубків.

Кияни точно будуть сіяними не лише в другому раунді кваліфікації ЛЧ, а й в потенційному третьому, інформує Telegram-канал Рейтинги – посіви – коефіцієнти.

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Це означає, що Динамо уникне деяких сильних суперників, серед яких Бенфіка Романа Яремчука. Більше того, Динамо може бути сіяним і в раунді плей-офф. Для цього потрібно, щоб Рейнджерс виграв Лігу Європи, а Марсель не фінішував третім у чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, чемпіонат України довелося визнати завершеним за підсумками 18 турів. Шахтар також повинен був грати у кваліфікації, але вийшов у груповий етап ЛЧ напряму завдяки дискваліфікації російських команд.

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