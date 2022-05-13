"Після того, як на початку російського вторгнення Святослав відвіз свою сім'ю на Львівщину, він пішов на війну добровольцем та потрапив на передову. З огляду на те, що ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив до Лисичанська. Спочатку там боїв не було, проте згодом Луганська область стала гарячою точкою, і на Сироту чекало непросте випробування на першій лінії.

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На жаль, під час ворожого обстрілу його серйозно контузило. Протягом трьох днів він почував себе дуже погано, проте через завзяті бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Але врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра – спочатку він потрапив до лікарні, а потім був переведений до військового шпиталю. Сьогодні вже четвертий день, як він там перебуває. Я віддаю належне своєму давньому товаришеві, який, не роздумуючи, пішов захищати Україну від рашистських загарбників.

Святослав – людина, яка чимало зробила для футболу. З Сиротою ми грали разом у Дніпрі протягом півтора року – з другого кола сезону-1994/95 та у сезоні-1995/96, а до цього пам'ятаю його ще з часів перебування у київському Динамо. Ще двоє колишніх гравців Дніпра – Андрій Полунін та Олег Шелаєв підтримують Святослава, всіляко допомагаючи у важкий для нього час.

Я, як і вся наша велика футбольна сім'я, сподіваємось на талант лікарів, у надійні руки яких потрапив Святослав у ці травневі дні. Віримо, що незабаром йому стане набагато краще і він повністю вилікується. Головне, що людина жива – адже життя є найбільшою цінністю, подарованою Богом. Тепер усі разом чекатимемо на нашу перемогу", – цитує Шарана UA-football.

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