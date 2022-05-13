Донеччини заявляли, що розглядають Варшаву пріоритетним місцем проведення поєдинків ЛЧ на наступний сезон, якщо розпочата Росією війна в Україні до того часу не завершиться. Про це, зокрема, говорив Даріо Срна.

Шахтар обрав пріоритетне європейське місто для проведення матчів Ліги чемпіонів

Тепер цю інформацію підтвердив власник і за сумісництвом президент Легії Даріуш Мйодускі . Його клуб працює над реалізацією цієї ідеї. "Наразі можу лише підтвердити, що ми співпрацюємо з Шахтарем щодо цього питання. Найближчим часом будемо знати більше інформації й, очевидно, розповімо про всі деталі", – цитує Мйодускі SportoweFakty.

Нагадаємо, "гірники" фінішували першими у достроково завершеному сезоні УПЛ 2021/22 і мали грати у кваліфікації ЛЧ. Щоправда, дискваліфікація російських клубів та виліт Вільяреала з плей-офф посприяли тому, що Шахтар отримав пряму путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів 2022/23.

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