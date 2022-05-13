Товариський матч 13 05 2022

Флора – Динамо – 0:3

Голи: Вікентій Волошин, 16, Бурда, 42, Ванат, 61

Динамо: Бойко (Нещерет, 46) – Кравченко, (Малиш, 61) Бурда (Дячук, 79), Боль, Вівчаренко – Шепелєв, Андрієвський – Антюх (Царенко, 61), В. Волошин (Бражко, 79), Дубінчак (Віктор Блізніченко, 86) – Ванат

Після 9-денної паузи команда Луческу повернулася до гри, продовжуючи у товариських матчах збирати кошти для українців, які постраждали від повномасштабного нальоту російської армії вбивць, ґвалтівників і злодіїв на територію нашої держави. Цього разу Динамо змушене обходитися без цілої команди гравців, викликаних до національної збірної. Відтак своє місце у старті після переможного матчу проти Базеля зберегли лише Ванат, Кравченко та Дубінчак, який висунувся вище на позицію лівого вінгера. Київ назбирав лише 9 гравців дорослої команди, яких розбавив дует вчорашньоъ молодыжки (Вікентій Волошин та Антон Боль).

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Дуже спокійний початок зустрічі. Лише воротар лідера чемпіонату Естонії двічі ледь не начудив. Спочатку почав фінтити за межами штрафного, таки обігравши Ваната. А потім вибивав у поле, зачепивши Владислава. Шепелєв непогано запресингував, відібрав і пройшов у штрафний. А ось з прострілом на центр воротарського не склалося. Після кутового Андрієвський та Вічаренко намагалися пробити, блок захисників спокійно впорався. На 16 хвилині кияни відкрили рахунок фактично з нічого. Знову організований високий пресинг. Бурда з Антюхом перехопили, Ванат продовжив, Дубінчак повів захисника за собою, а Вікентій Волошин класно заклав віраж і пробив метрів з 20.

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Той же 21-річний півзахисник блискучим пасом у дотик розвинув атаку, яка виникла після елегантного виходу з-під пресингу. Ванат втікав, але на дистанції трохи не вистачило у швидкісній боротьбі з кількома візаві. Від гри старшого з двох динамівських Волошиних (18-річний Назар розриває за U-19) повіяло певними зразками Буяльського. Тонка пасова робота, вмілі відкривання у крихітний простір, поставлений удар. Бурда та Дубінчак завозилися під тиском. Так прийшов перший удар Флори на 25 хвилині, Шаповалов з рикошетом від захисника пробив повз ворота. Антюх від свого штрафного розігнав атаку, обігрався з Ванатом і сам же завершував з кількох метрів. Дуже шкода, що мінімально не влучив у дальній кут.

Ударні кілька хвилин киян. Антюх змістився у центр а-ля Циганков, обігрався з Шепелєвим і пробив – вище. Волошин отримав пас від Кравченка і знову поклався на свій дальній удар, голкіпер на місці. Шепелєв змусив помилитися суперника, продерся вільним коридором і пробив з дуги перед штрафним – ніби зачарований цей лівий кут, вкотре мінімально не залетіло. Сподобався задум з вриванням Вівчаренко на межу воротарського після пасу Дубінчака. Вінгер на захисника, суперники спантеличені, але тільки кутовий.

Обидві команди змарнували суператаки через останні ходи. Флору підвів прийом виконавця у штрафному. У Динамо Дубінчак запоров невдалим пасом контру з чисельною перевагою, розігнану Антюхом. Однак вдалося заробити кутовий, а там Шепелєв розкішно розібрався і прострілив, Бурда замкнув у порожні ворота. Дальнім ударом Андрієвського завершується перший тайм. Цього разу воротар з відскоком впорався. Продуктивні 45 хвилин для Динамо у 95 день народження клубу. Молодь і резервісти домінують над естонським флагманом. Помітне продовження тренерських ідей, які зазвичай втілюють збірники.

Дуже активний лівий фланг після перерви. То Вівчаренка виведуть на удар/простріл, то ідеальний пас Дубінчака змарнує Ванат, якого підведе техніка. І все ж саме звідти прийшов третій гол. Класне закидання з глибини, Шепелєв на ривку протягнув, відборовся, розвернувся і створив зону для Вівчаренка – воротар парирував, а ось Ванат підловив снаряд у точці Індзагі прямо перед воротами. Не зовсім вдалий пресинг динамівців залишив відрізаними чимало сил, естонці вирвалися вперед правим флангом. Центрбеки загубили в коридорі між собою суперника, Бурда скосив нападника, але перед тим Нещерет прийняв на себе удар з фолом.

Ванат і Шепелєв рзпочали багатоходову комбінацію в центрі. Малиш продовжив правим краєм, а Волошин ударом з рикошетом загіпнотизував уболівальників Динамо, які вже було подумали, що снаряд учетверте вразив ціль, а не лише зовнішню сітку воріт. Дубінчак пробив здалеку, ефектний сейв голкіпера Флори. Естонці кілька разів огризнулися, але дуже важко даються цій команді темпові атаки з флангу на фланг. Ванат бере гру на себе, але видихається в ході атаки і пробиває дуже невдало. Бражко приклався здалеку в стилі Сидорчука, воротар не дрімав.

Перший гол Вікентія Волошина за головну команду Динамо. Результативне повернення Бурди, який востаннє забивав ще у Суперкубку України 2019 року, коли доклався до перемоги над Шахтарем (2:1), а потім лікувався від двох важких травм. Ну, і за традицією цих благодійних матчів свій гол поклав Ванат, хоча в ролі головного форварда Владислав виглядав не настільки феєрично, як у попередніх матчах на фланзі, коли в центрі переважно діяв Довбик.