"Одразу для себе вирішив, що допомагатиму всім, чим зможу. У мене багато друзів пішли до тероборони, є знайомі у військкоматах. Переговорив з ними, дізнався, чого потребують, – продуктів, екіпірування. Потім власною машиною почав їздити до магазинів, усе купував, розвозив по блокпостах Полтави, області. Двічі-тричі на день завантажувався в гіпермаркеті, брав одяг, спорядження, їжу, якісь навіть дрібниці, ті ж сірники звичайні.

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Їздив зранку і поки не починалася комендантська година. Ці два місяці весь час провів за кермом. Також нас попросили чергувати в селі від 20:00 до 6:00, під час дії комендантської години. Чергування були у перші два-три тижні практично через день. Чому вирішив узяти участь у теробороні? Я – українець і така сама людина, як і ті хлопці, які пішли на війну. Мені здається, у такій ситуації необхідно згуртуватися, бути єдиним цілим і допомагати одне одному. Так вийде максимальний результат.

Моя дружина допомагала: ми разом діткам збирали речі, віддавали свої, їздили аптеками, купували ліки, памперси – їх, до речі, навіть замовляли із Західної України, і нам передавали. Усе це розвозили тим мамам з дітьми, хто цього потребував, переселенцям. Щодо футболістів, то вони також долучились. Марлон одразу ж скинув гроші, Сергій Кривцов, інші бразильці теж – Вітао, Майкон. Багато хлопців надсилали гроші, хвилювалися, бачачи нашу ситуацію", – розповів Корнієнко в коментарі прес-службі Шахтаря.

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