"У мене там живуть батьки, зв’язок із ними періодично пропадає, але довше ніж на день це не трапляється. Якщо порівнювати з містами, де ведуться бої, то, звичайно, там спокійніше. А взагалі, Нова Каховка зараз дійсно окупована орками, вони починають запроваджувати якісь свої "закони", підприємців змушують платити відсоток із виторгу. Можна сказати, там просто повернулися 90-ті.

Українську арбітриню в окупованій Новій Каховці примусово доправили до відділення поліції

Ідуть репресії проти всіх проукраїнських людей, зокрема журналістів, депутатів. До слова, кілька днів тому біля свого дому у Новій Каховці була викрадена жінка, футбольний арбітр Ірина Петрова. Вона активно висловлювала проукраїнську позицію. Сподіваємося, із нею все в порядку.

Людей забирають на підвал до ментівки, зробили якусь свою так звану "міліцію". Є люди, які з ними співпрацюють, але це не від великого розуму – вони просто не розуміють, що скоро тікатимуть разом із ними. Загалом, зараз настрій у місті дуже похмурий. Люди не знають чого чекати: немає ні роботи, ні нормального життя, нічого. Вони виходять на вулицю, бачать цих окупантів, і одразу день псується. Психологічно дуже тяжко там перебувати" – визнав Дитятьєв у коментарі In Poland.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце