"Синьо-жовті" продовжують тренувальний процес у рамках підготовки до півфіналу плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Збірна України провела перше тренування після повернення з Німеччини, де обіграла Борусію М, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До занять приєднався Віктор Циганков, який нарешті залікував травму. Артем Довбик продовжив займатись окремо, відновлюючись від пошкодження ноги. З неприємних новин – Олексій Гуцуляк покинув розташування команди через травму, йому знадобиться щонайменше 2 тижні на її заліковування.

Відзначимо, що вінгер СК Дніпро-1 вперше отримав виклик до національної команди, проте зіграти бодай у спарингу йому так і не довелось.

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