Головна команда країни тимчасово обрала "домівкою" Польщу. Двобої Ліги націй 2022/23 проти Вірменії та Ірландії відбудуться саме у дружній сусідній країні.

Свій шлях у новому сезоні Ліги націй "синьо-жовті" розпочнуть з виїзного поєдинку проти Ірландії у Дубліні на стадіоні Авіва. Далі за розкладом в України два домашні матчі проти Вірменії та тої ж таки Ірландії.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, ці зустрічі (11 та 14 червня відповідно) відбудуться на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Арена вміщує 5700 глядачів. Провести матчі у Польщі було ідеєю Олександра Петракова, який у цьому ж місті (щоправда, на стадіоні Відзева) виграв фінальний матч ЧС-2019 U-20 проти Південної Кореї.

Після двох домашніх протистоянь на Україну чекають виїзні матчі зі Шотландією та Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома. Переможець групи підніметься у Лігу А, а аутсайдер перейде у Лігу С.

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