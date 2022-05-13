"Федецький готовий іти зі мною, а разом з ним і луцькі футболісти – Михалик, Герасимюк. Ми вже й вибрали, кого поставити за суддями дивитись – Рому Зозулю.

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Але я не можу просто так піти у президенти УАФ. Треба, щоб хтось прийшов і за мене проголосував. Я про це вже писав – хлопці, я прийду, і тепер живемо по-новому. Всі ваші мутки-потоки закриваємо, а всіх, хто цього не хоче – виганяємо. Хто краде, того підводимо під статтю. І хто на це піде? От про це я і кажу. Але можна подумати і сформувати команду, якщо мене висунуть.

Кабінетна робота мене ніколи не цікавила, я звик бути на полі. Але якщо висунуть і скажуть – чувак, давай, змінюй... Якщо провладні структури прикриють від нападок, а вони ж точно будуть. Тому, в принципі, чому ні?", – заявив Худжамов у коментарі Брутальному футболу.

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