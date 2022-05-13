Олександр Петраков доукомплектовує збірну України гравцями, які виступають закордоном. Команда разом готуватиметься до Ліги націй 2022/23 і півфіналу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Десять легіонерів прибудуть у табір збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ. Вони приєднаються до 21 гравця з вітчизняних клубів, які вже близько двох тижнів займаються у Словенії під керівництвом Петракова.

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Список довикликаних легіонерів:

Воротар: Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Оборонці: Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош);

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

До збірної України гравці прибуватимуть поступово. Першою з'явиться четвірка Яремчук-Сікан-Качараба-Зубков, це станеться у понеділок, 16 травня. Решта легіонерів, за винятком Андрія Луніна, на якого чекає фінал Ліги чемпіонів 28 травня проти Ліверпуля, прибудуть до табору 23 числа. У списку, до слова, немає Данила Ігнатенка, якому пророкували дебютний виклик.

Нагадаємо, "синьо-жовті" вже провели перший спаринг у межах підготовки до півфіналу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Борусії Менхенгладбах (2:1). Головна команда країни ще має заплановані зустрічі з Емполі та Рієкою (17 і 18 травня відповідно), а також із двома неназваними африканськими збірними. Після кваліфікації підопічні Петракова гратимуть у Лізі націй.

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